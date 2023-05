Buco nella vetrina della gioielleria e fuga con l' orologio di diamanti | ' Ce ne sono solo altri due in Italia'

(Di sabato 27 maggio 2023) Un foro circolare in unanel centro di Abano Terme , per portar via un Rolex diedpreziosi per un valore di 100 mila euro. Un bel colpo quello messo a segno nei giorni ...

'I carabinieri mi hanno detto che visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza del vicino parcheggio,speranza di raccogliere elementi utili'.... articoli e brochure informative già dal 2018 - si afferma ancoranota - purtroppo la ... Mozzoni e Gagliardini - sarebbe almeno un palliativo in corsa all'enormeche si sta per verificare ...LECCE - Fatto ilnel vetro, è stato anche il classiconell'acqua. Già, perché chinotte ha avuto la pensata di sfondare una vetrata del discount, non aveva fatto i conti con la possibilità che le casse fossero state anzitempo svuotate. E così ...

Buco nel vetro e nell’acqua. Dopo la “spaccata” scopre che tutte le casse sono vuote LeccePrima

Un foro circolare in una gioielleria nel centro di Abano Terme, per portar via un Rolex di diamanti ed altri preziosi per un valore di 100 mila euro. Un bel colpo quello messo a segno nei ...MESTRE - "Il gradino del buco" non c'è più. Come i condomini che si barricano con i cancelli sempre più alti (vedi il caso di quello tra via Piave e via ...