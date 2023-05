(Di sabato 27 maggio 2023) Iltocca 1,47di euro. Certificato dal Rapporto 2023 sul coordinamentofinanza pubblicaCorte dei Conti. Che scatta un’eloquente fotografia dei bilanci sanitari delle Regioni italiane in “netto peggioramento” nel 2022. La Corte dei Conti scatta un’eloquente fotografia dei bilanci sanitari delle Regioni italiane in “netto peggioramento” nel 2022 Dati impietosi, soprattutto nelle Regioni a statuto ordinario del Nord, che passano da un avanzo di 40 milioni del 2021 a un disavanzo di circa 178 milioni: un trend negativo su cui pesano soprattutto i conti di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna: 186 milioni di disavanzo. Cheinvece di 150 milioni nelle regioni del Centro, dove se il risultatoToscana è in ...

Buco della Sanità a 1,47 miliardi. Sale la spesa, peggiorano i servizi ... LA NOTIZIA

Il buco della Sanità tocca 1,47 miliardi di euro. Certificato dal Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti. Che scatta un'eloquente fotografia dei bilanci sanitari ...