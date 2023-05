Brown al Pentagono. Così Biden manda un messaggio a Xi

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) Il presidente statunitense Joeha scelto il generale Charles QuintonJr. come prossimo capo di stato maggiore della Difesa. Se confermato dal Senato, l’attuale capo di stato maggiore dell’Aeronautica e già conte delle Pacific Air Forces prenderà il posto del generale dell’esercito Mark Milley, che ricopre l’incarico dall’ottobre 2019, nominato dall’allora presidente Donald Trump e confermato dall’attuale inquilino della Casa Bianca. Sono trent’anni, dai tempi di Colin Power, che non c’è una persona nera a capo delle forze armate degli Stati Uniti. Inoltre, concapo di stato maggiore della Difesa, gli Stati Uniti avrebbero per la prima volta un afroamericano sia al vertice militare sia a quello civile del, con Lloyd Austin segretario di Stato. Join me as I announce my ...