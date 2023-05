La costruzione accurata dei punti fa la differenza e alla prima occasione, con una prima vincente,chiude il primo set con un autorevole turno di battuta tenuto a zero. Anche in avvio di ..."Sono otto anni - spiega Armando, presidente del Circolo surf Torbole - che presiedo ... La tappa del Pwa non sarà però solo gara, ma punta ad essere anche unaper tutto il ...Copertura sontuosa di Dazn per la- scudetto al Maradona. I non tifosi si sono concentrati sulla parte musicale, che era assai ...00 Camilla Rosatello - Claire Liu 02:00 Lucia- Danka ...

Bronzetti, festa a Rabat per il primo titolo WTA Tiscali

Rabat entrerà nel cuore di Lucia Bronzetti. Dopo aver perso dieci partite di fila nei main draw del WTA Tour, escludendo competizioni a squadre e ...