(Di sabato 27 maggio 2023) Il 57% dei cittadini boccia a piene mani le parole più comuni dello slang usato dai giovani. Ma anche i 'boomer' cedono a 'postare' e 'spoilerare': l'indagine Preplyin. Il 57% dei cittadini infatti boccia a piene mani le parole più comuni dello slang usato dai giovani. In testa alla classifica delle abbreviazioni, acronomini, idiomatismi, inglesismi e quant’altro, che possono rendere una conversazione di fatto incomprensibile ai più, c’è la parola “Bro”, abbreviazione dell’inglese brother usata come appellativo tra i coetanei, seguita dall’immarcescibile “Scialla”, e da “boomer”, epiteto usato di fronte alla ‘lentezza’ con cui tra i 60 ed i 70 anni si percepiscono le trasformazioni tecnologiche. A formalizzare l’indagine la Preply che ha intervistato per questo circa 1.600 madrelingua italiani. E ...

"Bro, gls, che sbatti: Generazione Z rimandata in italiano" Adnkronos

(Adnkronos) – Generazione Z rimandata in italiano. Il 57% dei cittadini infatti boccia a piene mani le parole più comuni dello slang usato dai giovani. In testa alla classifica delle abbreviazioni, ac ...Il 59% assorbe lo slang da Internet o dai social media; il 43% dagli amici; il 18% dalla famiglia The post Linguia italiana e slang: “bro”, “gls” e “amò” bocciati da 3 italiani su 5 appeared first on ...