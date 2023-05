Bravo ma non mi scuso | Senaldi | la bordata interista su Simone Inzaghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) «Noi interisti dobbiamo chiedere scusa a» scriveva Beppe Severgnini sul Corriere della Sera all'indomani del doppio successo di coppa sul Milan. In effetti, gliene abbiamo dette di ogni. Siamo una tifoseria di esteti e snob e dodici sconfitte in campionato per noi si combinano male perfino con una finale di Champions. La vittoria della Coppa Italia cambia di un tocco le cose, ma comunque no, io non chiedo scusa a nessuno; non sarebbe da interisti farlo. Il tifosoè animale unico nel mondo del calcio. Alla squadra dà poco o nulla, ma si sente comunque sempre in credito. La partita la guarda solo se le se cose vanno bene ed è di cartello, perché altrimenti ha qualcosa di meglio da fare; non siamo mica milanisti o laziali, che vivono con il calendario della Serie A sul salvaschermo del telefonino. D'altronde, noi interisti la critica ce ...