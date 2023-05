Brasile | 2 - 0 alla Nigeria e primo posto nel gruppo D grazie alla differenza reti

Graziato dalla buona sorte, ilentra in partita e inizia a punzecchiare la difesa africana graziespinta di un vivace Savio, protagonista di due enormi sprechi davanti ad Aniagbioso (11' ...... è stato ancora protagonista con un' altra doppietta , la seconda dopo quella al. Con 4 gol ... Empoli Nazionale: ITALIA in Serie A: 27 presenze VaiFotogalleryL'Italia Under 20 batte la Repubblica Dominicana e, grazievittoria delsulla Nigeria, passa come seconda del girone L'Italia Under 20 si qualifica al prossimo turno del mondiale in Argentina. La squadra di Nunziata supera la Repubblica ...

Azzurri avanti da secondi. Brilla ancora la stella di Cesare Casadei, quattro gol in tre partite con due doppiette: ora la prossima avversaria dovrebbe essere l’Inghilterra ...Casadei show, gli azzurri chiudono il girone a sei punti con Brasile (battuto all’inizio) e Nigeria e si qualificano agli ottavi come secondi per la differenza reti ...