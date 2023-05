Braga – Pacos de Ferreira – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilchiude il sipario sulla sua campagna di Primeira Liga 2022-23 quando sabato 27 maggio accoglierà ildeall’EstadioMunicipal. Gli ospiti arrivano al finale di stagione sapendo che la prossima stagione giocheranno in Segunda Liga, ma cercheranno di lasciare la massima serie a testa alta. Il calcio di inizio didee previsto alle 21 Anteprima della partitadea che punto sono le due squadreNonostante lo stallo della scorsa settimana per 1-1 con il Boavista, ilha conquistato il posto nelle qualificazioni alla Champions League dopo che lo Sporting Lisbona, quarto in classifica, è stato ...