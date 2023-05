Borussia Dortmund-Magonza 0-2 | Haller sbaglia il rigore VIDEO

(Di sabato 27 maggio 2023) Rischio psicodramma all’ultima giornata di Bundesliga per il, che rischia di perdere il titolo nel match casalingo contro il. I gialloneri si trovano infatti in svantaggio 2-0 e sull’1-0 per gli ospitihato malamente ildel possibile pareggio. Un’esecuzione davvero pessima quella dell’attaccante, mentre il Bayern Monaco spera di vincere e ribaltare nuovamente le sorti del campionato tedesco. ILdelto SportFace.

Commenta per primo Nell'ultima giornata di Bundesliga Bayern Monaco esi sfidano a distanza per vincere il campionato . I gialloneri sono a +2 sul Bayern e alle 15.30 ospiteranno il Mainz; la squadra di Tuchel, invece, giocherà in casa del Colonia per ...Dalla possibilità storica per ildi soffiare - dopo 9 anni di dominio consecutivo - il titolo al Bayern Monaco, ai posizionamenti per l'Europa - Friburgo ed Union Berlino si giocano ...L'intesa tra iled i Blancos ...

CM Scommesse: Borussia Dortmund campione di Germania, il PSG non vince. Toro ko, avanti Ranieri Calciomercato.com

La marea gialla ha riempito prime le strade e poi il Signal Iduna Park: se la squadra di Terzic vince diventa Campione di Germania ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...