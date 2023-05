Borussia Dortmund | che harakiri! Bayern campione di Germania

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) Un titolo che sembrava pronto a tingersi di giallonero. Alsarebbe servito vincere contro un Mainz che ormai non aveva più nulla da giocarsi. Invece il pareggio per 2-2 e la contemporanea vittoria delMonaco sul Colonia per 2-1 hanno regalato il titolo ai bavaresi, l’undicesimo consecutivo. Il riassunto di quello che è successo in un pazzo pomeriggio a: il titolo sfugge clamorosamente BoorussiaFacebookIlrestadie ilrimane a guardare i biancorossi alzare la coppa ancora una volta. Stavolta, con qualche colpa su di sé, perché ai gialloneri sarebbe bastato vincere per alzare ...