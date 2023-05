Ilè una detrazione che può essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui la zanzariera sia applicata in occasione della sostituzione degli infissi, nell'ambito della stessa ...2023: come funziona, a chi spetta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda per ottenerlo. Torna il bel tempo in Italia, l'estate si avvicina e con essa anche le zanzare. ...Confermati ielettricità e gas che saranno prolungati fino al 30 giugno 2023 (Getty Images) Leggi anche › Condizionatori, tende da sole e: istatali per affrontare l'...

Bonus zanzariere rinnovato per tutto il 2023, ecco come funziona la misura ISTRUZIONI Gazzetta del Sud

Bonus zanzariere 2023: come funziona, a chi spetta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda per ottenerlo.Il bonus zanzariere è una detrazione che può essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui la zanzariera sia applicata in occasione della sostituzione degli infissi, nell'ambito della stessa ...