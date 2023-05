Bologna-Napoli | out Mario Rui e Politano | recupero lampo per Ndombele

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 27 maggio 2023) Con il 37° turno di Seria A già nel vivo, domani, domenica 28 maggio, ilfarà visita alnell’ultimo impegno stagionale lontano dal Maradona. Gli azzurri vorranno chiudere bene la gloriosa annata, ma per la gara del Dall’Ara dovranno rinunciare aRui e. Come riportato dal comunicato ufficiale del club, a causa di alcuni problemi fisici i due esterni non andranno in Emilia, mentre risulterà pienamente a disposizione il centrocampistain virtù dell’ultima rifinitura svolta regolarmente col gruppo.Rui, i convocati di Spalletti Dopo la grande vittoria contro l’Inter, ora ildovrà vedersela colper concludere al meglio il rush finale di ...