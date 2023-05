Bologna-Napoli | orario | dove vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 maggio 2023) Domani il match, ultima trasferta dell'anno per i campioni d'Italiascendono in campo domani per la 37esima giornata di campionato. Si tratta dell’ultima trasferta dell’anno per la squadra campione d’Italia, reduce dalla vittoria 3-1 contro l’Inter siglata da Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Il match si giocherà domani, domenica 28 marzo, allo stadio Dall’Ara di. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00.non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà disponibile solo su Dazn tramite l’app della piattaforma sulle smart tv, da pc e notebook o da app per smartphone e tablet. La partita sarà quindi trasmessa in streaming sul sito Dazn. Possibile anche la visione tramite console (Playstation o Xbox) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.