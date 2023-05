Bologna-Napoli | le probabili formazioni | Motta conferma Arnautovic | Spalletti con Osimhen e Kvaratskhelia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo lo splendido successo per 3-1 conseguito contro l’Inter di Simone Inzaghi, in occasione del 36° turno di campionato – ormai giunto alle fasi finali – per ildi Lucianoè giunto il momento di proiettarsi sulla non semplice trasferta in quel del Renato dall’Ara, ove affronterà l’osticocapitanato da Thiago. Sfida in programma domenica 28 maggio, alle ore 15:00, che sulla carta promette gol, spettacolo e soprattutto tante emozioni. Attualmente i Felsinei occupano il 9° posto nella classifica generale della Serie A, con all’attivo ben 50 punti, a pari merito con ledi Torino e Fiorentina. Un rendimento davvero ottimo da parte di Markoe compagni, frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, e con un reparto offensivo davvero ...