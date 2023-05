Bologna-Napoli | i convocati di Spalletti

(Di sabato 27 maggio 2023), i 22diper il: out gli infortunati Mario Rui, Politano e Lozano ed anche lo squalificato Elmas, domani allo Stadio Dall'Ara alle ore 15 per la 37esima giornata di Serie A.- IDI: GOLLINI Pierluigi MARFELLA Davide MERET Alex BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO Giovanni MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo JESUS Juan RRAHMANI Amir ZEDADKA Karim ANGUISSA Frank DEMME Diego GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha OSIMHEN Victor RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic.(4 - 3 - 3): ...CLASSIFICA SERIE A:86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus* 59; Monza 52;, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42; Salernitana 39; ...Si ricorda che, nella stessa notte, sulla A14, sarà chiuso il tratto compreso traBorgo Panigale e l'allacciamento con la A1 Milano -, verso Milano - per lavori di pavimentazione - e ...

Bologna-Napoli live: probabili formazioni e dove vederla in tv ilmattino.it

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli rispondendo in modo evasivo anche a qualche domanda sul futuro. Ecco le dichiarazioni, riportate ...Niente Bologna per Mario Rui. Il difensore del Napoli si è fermato nell'ultimo allenamento a causa di un risentimento muscolare alla coscia ...