IlFC ha comunicato la lista dei calciatori convocati d mister Thiago Motta per la sfida di ... Attaccanti:, Barrow, Sansone, Zirkzee. Assenti: Orsolini (squalificato), Soriano, ...Che il nome del difensore finisca sul taccuino dell'arbitro anche in- Napoli è quotato 4.90 dai bookmaker. I marcatoriè a nove gol in campionato e potrebbe diventare il primo ...Probabili formazioniPassando al campo, con Soumaoro, Soriano e Kyriakopoulos ancora fermi ... Ferguson e appunto Aebischer liberi di ricamare alle spalle dello scalpitante. Napoli ...

Bologna, Arnautovic e Zirkzee verso la cessione | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Bologna FC ha comunicato la lista dei calciatori convocati d mister Thiago Motta per la sfida di campionato contro il Napoli al Dall’Ara. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, ...Arnautovic Milan: il Bologna ha già fissato il prezzo. I dettagli sul futuro dell’attaccante austriaco e l’interesse dei rossoneri Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta prendendo semp ...