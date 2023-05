Beyoncé | sul palco di Parigi con la figlia Blue Ivy nel ricordo di Tina Turner

Leggi su vanityfair

(Di sabato 27 maggio 2023) L’artista ha portato il suo Renaissance World Tour allo Stade de France: riflettori puntati sulla primogenita, 11 anni, che si è esibita con la mamma sulle note di My Power e Black Parade. Poi l’omaggio alla regina del rock, scomparsa pochi giorni fa: «Se non ci fosse stata lei, io oggi non sarei qui»