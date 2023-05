Beve 3 bottiglie di alcol e muore in diretta su TikTok

(Di sabato 27 maggio 2023) Un influencer è morto insudopo aver bevuto diversedi. L'influencer "Sanqiange", noto anche come "Brother Three Thousand", è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso la sua partecipazione a una competizione con un altro influencer. Scopo del "gioco": bere...

'N ell'ultima parte del video, l'ho visto finire treprima di iniziare con una quarta ', ha raccontato l'amico, identificato solo come Zhao, a Shangyou News.tredi alcol, in diretta su TikTok e muore. L'influencer cinese 'Sanqiange' (tradotto più o meno come 'Fratello Tremila') è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso live la sua ...'Nell'ultima parte del video, l'ho visto finire treprima di iniziare con una quarta', ha raccontato l'amico, identificato solo come Zhao, a Shangyou News. La morte choc dopo il video su ...

Influencer muore in diretta su TikTok. «Aveva bevuto 3 bottiglie di alcol, poi è crollato». Social (di nuovo) ilmessaggero.it

Un influencer è morto poco dopo essersi trasmesso in live streaming bevendo diverse bottiglie di alcol «molto forte» sulla versione cinese di TikTo: lo hanno riferito ...Un influencer, noto come " Sanqiange " o " Fratello Tremila ", è morto poco dopo aver partecipato a una competizione di bevute alcoliche in diretta streaming ...