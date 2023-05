Bernardeschi | scoppia il caso a Toronto E Bradley lo mette fuori squadra

(Di sabato 27 maggio 2023)ilal: l’esterno italiano messorosa dall’allenatore. Le ultime Stando a quanto riferisce The Athletic, Federicosarebbe ormai ai ferri corti con il. L’ex Juventus avrebbe richiesto lo stesso stipendio del compagno diLorenzo Insigne, sentendosi però rispondere con un secco rifiuto.sarebbe stato più volte redarguito dal club per l’utilizzo della sigaretta elettronica all’interno del centro sportivo e sull’aereo della, oltre ad essere punito con l’esclusione contro il DC United per aver messo in discussione il modo di allenare di

il casoal Toronto: l'esterno italiano messo fuori rosa dall'allenatore Bradley. Le ultime Stando a quanto riferisce The Athletic, Federicosarebbe ormai ai ferri ...... Szczesny , Bonucci , Cuadrado , ma anche calciatori non più in rosa come Arthur, McKennie, Bentancur,, fino ai grossi calibri che non ci sono più come Cristiano Ronaldo e Dybala , ...Dopo le partenze a parametro zero di Dybala e, la Vecchia Signora decide di puntare ... in attesa delle mosse importanti Juventus - De Sciglio: sui socialla polemica Juventus: ...