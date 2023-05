(Di sabato 27 maggio 2023) Ultimo posto in classifica e spogliatoio in rivolta. L'avventura oltreoceano dei due campioni d'Europa fatica a decollare. Federicoè statoperché si è fatto portavoce ...

"Ma il piano è chetorni a disposizione per ripartire tutti insieme dopo questa settimana turbolenta", ha auspicato coach Bradley. Leggi anche Insigne e, che flop a Toronto! ...Baggio prima,e Chiesa poi, di recente Vlahovic: tutti giocatori passati da Firenze a Torino, sponda Juventus, con conseguentidella piazza viola. Mutu no. I viola lo ..."Ma il piano è chetorni a disposizione per ripartire tutti insieme dopo questa settimana turbolenta", ha auspicato coach Bradley. Leggi anche Insigne e, che flop a Toronto! ...

Bernardeschi e i malumori al Toronto: messo fuori rosa dopo le frasi al veleno La Gazzetta dello Sport

L'ex juventino aveva espresso i malumori della squadra. L'allenatore Bradley ha motivato la scelta dell'esclusione del giocatore e ha aggiunto: "La decisione non è stata una mossa disciplinare" ...