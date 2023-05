Berlusconi tornato prende in mano Fi "Io sono al lavoro e recupero le forze. Marta Un angelo"

(Di sabato 27 maggio 2023) Il leader a casa da una settimana: "Chi mi dava per spacciato si sbagliava". "Ripartire? Mai fermato". L’elogio alla compagna e i messaggi da sinistra.

Silviopiù in forma che mai. Dopo il ricovero al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia è finalmentea casa e sta lavorando 'per recuperare le forze'. E anche se '......norme poco attinenti con la finalità del provvedimento - il presidente della Repubblica èa ... Ben più di Draghi (3,2), Conte II (3,18), Letta (2,78), Monti (2,41),(1,9), Conte I (1,...sulla scena con il suo piglio deciso e combattivo. 'Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro'. Così al QN il leader di ...

Silvio Berlusconi è tornato a casa: «Marta non mi ha lasciato neanche per un minuto» Vanity Fair Italia

Il leader a casa da una settimana: "Chi mi dava per spacciato si sbagliava". "Ripartire Mai fermato". L’elogio alla compagna e i messaggi da sinistra.Il redivivo Silvio Berlusconi è tornato all’onor del mondo e delle cronache anche per definire meglio quale sia l’identità di Forza Italia di cui è il capo indiscusso. Dice Berlusconi: “Siamo gli unic ...