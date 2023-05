Berlusconi | «Se qualcuno mi ha dato per spacciato | si è sbagliato Questi infortuni allungano la vita»

Silvio, tornato a casa da una settimana, rilascia interviste per far capire che considera chiusa la parentesi della malattia ed è di nuovo al posto di comando. "Semi ha dato per ......impegno ha dato i suoi frutti e ciò unito alla rivoluzione copernicana introdotta dache ...un altro aspetto che tende a rendere irrilevante il rischio che per errore venga eletto...Se anche nella Raisi deve misurare con il merito e decide che non ce la fa - attacca - ... applaudito anche Antonio Tajani: "Vi porto il saluto di un vostro grande amico, Silvio", ...

Silvio Berlusconi in convalescenza: "Chi mi dava per spacciato si sbagliava" Sky Tg24

Parlare e scrivere di Silvio Berlusconi come di una Sibilla Cumana fuori sede sarebbe esagerato. Ma di certo il Cavaliere sta mandando messaggi ai naviganti della politica lasciandosi intervistare dop ...Il leader a casa da una settimana: "Chi mi dava per spacciato si sbagliava". "Ripartire Mai fermato". L’elogio alla compagna e i messaggi da sinistra.