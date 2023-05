Bergamo | al carcere partita di calcio fra detenuti e sindaci

(Di sabato 27 maggio 2023). Sabato 27 maggio verso le 13 al campetto sportivo della casa cuircondariale cittadina, ain via Monte Gleno, 61, si disputeranno la finale di un torneo trae unacon una delegazione didella Bergamasca. Seguirà rinfresco e la giornata si concluderà verso le 16. L’iniziativa, che si snoderà nel corso del pomeriggio, vuole essere un bel momento di cittadinanza e aggregazione.

...come carichi residuali e negando l'accoglienza a chi fugge da Paesi che prevedono ilo la ... Coordinamenti Pride: Alessandria Pride Bari Pride Belluno PridePride Brescia Pride ...Una situazione insostenibile: la Legge vieta la detenzione indi pazienti oggetto di misure ... che dirige il DSM dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di- hanno la doverosa responsabilità ......reclusione Il destinatario del provvedimento di carcerazione dovrà continuare a scontare in...di reato rispettivamente commessi in provincia di Cremona nel 2019 e in provincia dinel ...

Walter Monguzzi, speronato e ucciso a Montello. Vittorio Belotti ne parlò in carcere: le intercettazioni entrano nel processo Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Tema di quest'anno l'empatia. Hanno partecipato oltre 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado d'Italia.I linguaggi dell’arte in carcere“ organizzato insieme all’Ordine degli Avvocati di Brescia, e incentrato sulla molteplicità dei linguaggi artistici proposti all’interno degli istituti penitenziari, in ...