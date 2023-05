Benevento | si allunga la lista dei pretendenti alla panchina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la ricerca da parte deldel successore di Andrea Agostinelli, destinato a entrare a far parte dell’area scouting del club di via Santa Colomba. Marcello Carli ha dichiarato in conferenza stampa di avere le idee ben chiare in merito al prossimo allenatore, ma intanto il direttore tecnico della Strega continua a sfogliare la margherita. Ladei papabili, infatti, si arricchisce di un altro nome. Se Matteo Andreoletti della Pro Sesto rimane il favorito per guidare i giallorossi nel prossimo campionato di serie C, nella giornata odierna si registra un interessamento dei sanniti per Ivan Javorcic. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, ilavrebbe sondato il terreno per il tecnico croato che aveva condotto il SudTirolpromozione in serie B due ...