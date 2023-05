Benevento | Mastella scrive a De Luca | Chiarezza sull’ospedale San Pio

(Di sabato 27 maggio 2023) “Ho scritto al presidente della Regione Vincenzo Deper chiedere un incontro urgente sulla questione ospedale San Pio”: lo annuncia il sindaco diClemente. “Esiste un problema di funzionalità dell’ospedale diche è in uno stato di lenta agonia ormai intollerabile. Mancano medici: da tempo si protrae una situazione da bollino nero al pronto soccorso, dove gli utenti sono costretti ad attese estenuanti e i professionisti a turni assurdi. Un Pronto soccorso in caos ormai cronico, le cui disfunzioni inficiano la gestione complessiva con un cortocircuito nella gestione dei flussi verso i reparti che produce tempi d’attesa lunghi e sovraffollamento. I concorsi non decollano e vanno semideserti. L’ospedale ha subito una catena di dimissioni e continua ad essere poco attrattivo e con carenze ...

Patrocinata dal Comune di, grazie al sindaco Clementee all'Assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone , l'evento è firmato dall'Associazione Italia Eventi e viene ...... tra gli altri, del ministro Adolfo Urso, dell'ambasciatrice lituana in Italia Dalia Kreivien, del presidente di Invitalia Bernardo Mattarella e del sindaco diClemente. 'Ringrazio .... 'Continuiamo a chiederci come il Partito democratico di questa città abbia il pudore di ... così in una nota i capigruppo della maggioranza. 'La città non ha dimenticato. Non ha ...

Benevento, la giunta Mastella aderisce alla raccolta fondi per l'Emilia Romagna ilmattino.it

“Ho scritto al presidente della Regione Vincenzo De Luca per chiedere un incontro urgente sulla questione ospedale San Pio”, lo annuncia il sindaco di Benevento Clemente ..."Ho scritto a De Luca per chiedere un incontro urgente sull'ospedale San Pio": lo annuncia il sindaco di Benevento Clemente Mastella.