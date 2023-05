Benedetta Rossi | il dolce furbo perfetto per ogni stagione | prepararlo è semplicissimo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 27 maggio 2023), l’esperta food blogger, ha inventato ilper: ancheda preparare, bastano pochi ingredientiha affrontato in quest’ultimo periodo un momento molto difficile. Il suo successo sui social è sempre stato legato alla sua semplicità. Basti pensare che una volta, intervistata da Fedez nel tuo podcast, Muschio Selvaggio, ha affermato di aver rinunciato persino una proposta da una nota ditta di arredi che consisteva nel stravolgere la sua cucina per darle nuova vita con elettrodomestici di ultimissima generazione.ha rinunciato in quanto ho sempre sostenuto che il suo pubblico ormai si è abituato a vederla nella cucina che la resa nota. Le ...