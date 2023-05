Benedetta Parodi | chi è | età | carriera | ricette | chi è il marito Fabio Caressa | Instagram | figli e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Da oggi andranno in onda le repliche del programma. Nella puntata di oggi vedremo in studioe le sue duee maggiori Matilde ed Eleonora, nate dall’amore con. Si racconterà a cuore aperto, dall’amore alla: ecco tutto quello che sappiamo su di lei! La biografia diGaiaè nata ad Alessandria il 6 agosto del 1972. È del segno del Leone ed è una conduttrice televisiva e scrittrice italiana specializzata nel settore culinario: infatti è conosciuta per programmi di questo tipo, come “I menù” di” e “Bake Off ...