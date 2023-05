Bellingham-Real Madrid | è fatta | affare da 100 milioni di euro | annuncio la prossima settimana

... anche per lui un passato ai blancos prima di essere ceduto allaSociedad per 6 milioni di ... troppi per Florentino Perez che ha già pronto un investimento importante e oneroso perL'alternativa al ritorno di Diaz sarebbe Take Kubo, un passato ai blancos e ceduto alla... troppi per Florentino Perez che in estate investirà per gli acquisti die di un centravanti. -...Commenta per primo Il quotidiano Marca riporta che gli emissari delMadrid hanno raggiunto un accordo di massima con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Jude. Il contratto del giocatore inglese sarebbe di cinque stagioni, fino al 2029.

MARCA: BELLINGHAM-REAL, ANNUNCIO LA PROSSIMA SETTIMANA - Sportmediaset Sport Mediaset

Affare da 100 milioni di euro. Lo scrive Marca. Il giocatore del Borussia Dortmund aveva ricevuto anche offerte più allettanti ...I blancos pronti a riportarlo alla base dopo il prestito triennale ai rossoneri MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un sostituto a costo zero.