(Di sabato 27 maggio 2023) “Io ci sono”, c’era scritto sulla maglia die su quelle dei 32 ragazzi e ragazze volontari attivi in questi giorni, usciti in passerella insieme alla stilista alla fine dello show. LaCruise 2024 diha portatoed emozione nelle terre alluvionate. E solidarietà: con il Gruppo Aeffe impegnato con una donazione a beneficio di associazioni attive sul territorio. “Non nego di aver seriamente pensato di fare un passo indietro annullando l’evento, ma poi, dopo essermi confrontata a lungo con le istituzioni, a cui va tutta la mia stima per come stanno gestendo l’emergenza, ho capito come la nostrapotesse portare con se’ un importante messaggio di positivita?” ha spiegato ...

Bellezza e commozione: la sfilata di Alberta Ferretti a Rimini AMICA - La rivista moda donna

"Io ci sono", c'era scritto sulla maglia di Alberta Ferretti e su quelle dei trentadue ragazzi e ragazze volontari che in questi giorni si sono attivamente impegnati in favore del territorio e dei suo ...