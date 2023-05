“Bella storia” | il nuovo album degli Statuto per festeggiare 40 anni di attività

Leggi su lopinionista

(Di sabato 27 maggio 2023) TORINO – In occasione del loro quarantesimoversario di, gli, storica band italiana, pubblicano ildisco dal titolo “” su etichetta Incipit Records e distribuito da Egea Music (disponibile in tutti i negozi di musica e sulle piattaforme digitali). 40di musica, impegno, divertimento, rabbia e stile all’insegna del Modernismo. Un doppio CD che include tutto il concerto celebrativo dei 40registrato appositamente il 28 gennaio 2023 a Torino e 4 brani inediti registrati in studio tra cui l’omonimo singoloin rotazione radiofonica, brano estivo in stile “jamaicano” con carattere pop/ska, ritornello “killer”, arrangiamenti solari di fiati robusti e tastiere ben ...