Beautiful | anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023 | Steffy smaschera Sheila?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) Il segreto dinon sarà più al sicuro per via di. Quest'ultima, infatti, secondo le tramedal 28al 3, scoprirà cosa ha fatto e l'affronterà. Nel frattempo, Thomas sarà sempre più tormentato per via delle bugie che è costretto a dire, mentre Brooke deciderà di provare a riconquistare Ridge.dal 28al 3scopre il segreto diThomas continuerà ad essere tormentato per il segreto che sta nascondendo, ma, che lo ha visto parlare di nascosto con, sarà determinata a scoprire il motivo del loro incontro e così andrà dalla donna ...