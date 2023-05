Beautiful | anticipazioni 28 maggio | Steffy scopre la verità Eric sprona Brooke con Ridge

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 maggio 2023)28: puntata da non perdere quella di domani, che come sempre alla domenica inizierà alle 14! Perci sarà finalmente una svolta nelle sue indagini su Thomas e Sheila, mentreincoraggeràa non arrendersi per quanto riguarda28: Thomas si tormenta eaffronta Sheila Thomas è angosciato, perché ormai sa che cosa ha fatto Sheila aper sabotare il suo matrimonio conper vendetta e in favore di Taylor, ma non ha ancora trovato il coraggio di rivelarlo. Intantovuole assolutamente sapere cosa stia combinando suo fratello con la dark lady e va a ...