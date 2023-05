Bayern Monaco | Salihamidzic e Kahn commentano l’addio | «La squadra è al di sopra di tutto»

(Di sabato 27 maggio 2023) Le parole di Hasane Oliver, ormai ex dirigenti del: «Volevo festeggiare con i ragazzi, ma non mi hanno permesso» Non è bastata la vittoria dell’undicesima vittoria della Bundesliga consecutiva per evitare ad Hasan, direttore sportivo del, e ad Oliver, amministratore delegato, il licenziamento. Di seguito le parole dei due ex dirigenti dei bavaresi.– «Sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità sportiva delper quasi sei anni. È stato un bel viaggio che avrei voluto continuare, ma rispetto la decisione del consiglio di sorveglianza. Ilè al didi ...

Finale al cardiopalmo in Bundesliga con ilche diventa campione di Germania per l'11esima volta consecutiva, 33esima nella sua storia, grazie al successo per 2 - 1 a Colonia e al pareggio del Borussia Dortmund 2 - 2 con il Mainz ...Sembrava tutto apparecchiato per il 9o titolo della storia del Borussia Dortmund, ma al termine degli ultimi 90' della stagione ilha potuto avviare i festeggiamenti dell'11o consecutivo, il primo di Yann Sommer. Ai gialloneri, che avevano due punti di vantaggio, non bastato il pari per 2 - 2 in casa con il Mainz, dato che ...KAHN SALIHAMIDZIC - Nonostante l'ennesimo titolo di campione di Germania conquistato, ilha deciso di rivoluzionare il proprio assetto societario: subito dopo la vittoria ...

Il Bayern Monaco vince sul filo di lana il suo ennesimo titolo in Germania ( IL NOSTRO RACCONTO ). I giocatori hanno festeggiato in campo dopo il trionfo. Tra questi anche Lucas Hernandez… Leggi ...Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 33/a volta nella sua storia e l'11/o anno di seguito. Ma il titolo di Musiala (autore del gol scudetto all'89'… Leggi ...