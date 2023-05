Bayern Monaco | rivoluzione dopo il titolo | via Kahn e Salihamidzic!

(Di sabato 27 maggio 2023) Ildà vita allailconquistato: licenziati dal club siache Salihamidzic Come riferito Fabrizio Romano, ildà vita subito allain vista della prossima stagione.ilnumero 33, il club bavarese ha deciso di licenziare sia il CEO Oliverche il ds Hasan Salihamidzic. Al posto del primo verrà nominato Dresser.

Ildà vita alla rivoluzione dopo il titolo conquistato: licenziati dal club sia Kahn che Salihamidzic Come riferito Fabrizio Romano, ildà vita subito alla rivoluzione in ...Lascerà il Chelsea nel 2011, anno in cui, da subentrante, Roberto Di Matteo riuscirà nell'impresa di vincere a, contro i padroni di casa del, la prima Champions della storia dei Blues. ...Il Borussia Dortmund subisce il sorpasso delin testa alla classifica all'ultima giornata: i calciatori cadono nello sconforto, ma il ...

I bavaresi vincono 2-1 nel finale a Colonia, i gialloneri pareggiano col Mainz e dicono addio al titolo per la differenza reti. Union Berlino in Champions, Schalke retrocesso.Il Bayern Monaco, per la 33esima volta nella propria storia, è campione di Germania. Clamoroso quanto successo quest'oggi, sabato 27 maggio, a partire dalle ore 15.30.