Bayern Monaco | Kahn | “Mi piacerebbe festeggiare | ma il club mi ha proibito di essere con voi”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilsi è laureato campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia, ma non tutti all’interno delhanno potuto. Oliverè stato sollevato dal ruolo di amministratore delegato ed ha deciso di sfogarsi attraverso il proprio profilo Twitter: “Incredibile! Un grande complimento e congratulazioni ragazzi! Te l’ho sempre detto! Dai sempre tutto fino alla fine e non mollare mai. Sono incredibilmente orgoglioso di te e di questo risultato! Micon voi, ma purtroppo oggi non possocon voi perché ilme lo ha. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Non saremo solo campioni di Germania per la 12esima volta! ...