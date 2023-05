Bayern Monaco campione di Germania | il Borussia Dortmund pareggia in casa e perde il titolo

(Di sabato 27 maggio 2023) La beffa all’ultima partita. Anzi, all’ultimo minuto dell’ultima partita. Quando iluna settimana fa ha perso incontro il Lipsia ed è scivolato al secondo posto, con ila +2, per i gialloneri sembrava fatta. Ma nell’ultima sfida di Bundesliga è successo di tutto e ilnon è riuscito a tenere il vantaggio in classifica. Le vespe hannoto 2-2 incontro il Magonza, con un gol al 96esimo di Sule. I bavaresi nel frattempo non ne stavano approfittando, inchiodati sull’1-1 dal Colonia. Poi a 5 minuti dallo scadere è entrato in campo Musiala che all’89esimo ha segnato il gol vittoria, consegnando alil 33esimo scudetto – l’11esimo consecutivo. May ...

Ildà vita alla rivoluzione dopo il titolo conquistato: licenziati dal club sia Kahn che Salihamidzic Come riferito Fabrizio Romano, ildà vita subito alla rivoluzione in ...Lascerà il Chelsea nel 2011, anno in cui, da subentrante, Roberto Di Matteo riuscirà nell'impresa di vincere a, contro i padroni di casa del, la prima Champions della storia dei Blues. ...Il Borussia Dortmund subisce il sorpasso delin testa alla classifica all'ultima giornata: i calciatori cadono nello sconforto, ma il ...

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 33/a volta nella sua storia e l'11/o anno di seguito. Ma il titolo di Musiala (autore del gol scudetto all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato ...I bavaresi vincono 2-1 nel finale a Colonia, i gialloneri pareggiano col Mainz e dicono addio al titolo per la differenza reti. Union Berlino in Champions, Schalke retrocesso.