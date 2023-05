Bayern Monaco campione di Germania | è il 33esimo titolo dei bavaresi

(Di sabato 27 maggio 2023) Ildiall’ultima giornata: ennesimo ribaltone nel campionato tedesco Il Borussia Dortmund di Terzic si vede superare proprio all’ultimo per effetto del pareggio casalingo per 2-2 contro il Mainz. Entrambe chiudono a quota 71, ma la fortuna sorride aiper gli scontri diretti. Riuscito il sorpasso del, che supera per 2-1 il Colonia: Ljubicic su rigore spegne i sogni deiper pochi minuti, dopo l’iniziale marcatura di Coman. Poi all’89’ la rete di Musiala, entrato appena 4 minuti prima in campo, che regala ila Tuchel. 33esima affermazione, undicesima negli ultimi undici anni.

Per chiudere il cerchio dei top team sulle tracce di Chiesa, non bisogna dimenticare il: come per il Liverpool, anche i bavaresi seguono l'italiano da diverso tempo e Tuchel, subentrato ...Joao Cancelo scaricato dal, ma anche dal Manchester City: il portoghese viene messo in vendita Il futuro di Joao Cancelo sarà lontano dal, così come dal Manchester City. In base a quanto fanno sapere ...Un'esecuzione davvero pessima quella dell'attaccante, mentre ilspera di vincere e ribaltare nuovamente le sorti del campionato tedesco. IL VIDEO del rigore sbagliato

Il Bayern Monaco ha intervistato Henry Kissinger per i suoi 100 anni Undici

Finale di stagione davvero incredibile per la Bundesliga 2022/2023, che consacra il Bayern Monaco come campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia, l’undicesima consecutiva.Il Bayern Monaco, per la 33esima volta nella propria storia, è campione di Germania. Clamoroso quanto successo quest'oggi, sabato 27 maggio, a partire dalle ore 15.30.