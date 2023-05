Batistuta | l’ultimo centravanti raccontato da Andrea Romano

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023). “Tutti sanno che, giallorossa è la sua nuova maglia, quando segnerà sotto la curva ce fa la mitraglia”. Il nuovo libro del giornalista sportivoracconta Gabriel Omar, straordinarioargentino con più di 300 goal in carriera di cui 208 alla Fiorentina. Nato nella piccola Avellaneda, città dell’Argentina nella provincia di Santa Fe,ha poi vestito le maglie del Newell’s Old Boys, del River Plate, del Boca Juniors e poi di Fiorentina e Roma, con una breve parentesi all’Inter per poi chiudere la carriera all’Al-Arabi.ci racconta, nel suo volume edito da 66thand2nd (256 pagine, 18 euro), le gesta del cannoniere argentino, la sua carriera, il suo amore ...