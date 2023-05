... come Marsiglia,, Cagliari, Napoli e Roma . Sarà un vero e proprio 'viaggio nel viaggio' ...3 milioni di euro: i cittadini […] Albenga Attualità Albenga, seiCity Angels ...... dopo una stagione in cui ilsi è portato via la Liga e il Manchester City gli ha '... Brahim Diaz (LaPresse) - Calciomercato.itIl calciomercato estivo consegneràrinforzi alle '...Ancor più che per la loro effettiva utilità, la loro presenza permetterà poi adi concentrarsi suaggiornamenti, senza stravolgere i piani di uno sviluppo dilazionato voluto anche ...

Barcellona, nuovi contatti tra il club e l'agente di Gundogan Calciomercato.com

Marco Asensio piace al Barcellona. Il giocatore lascerà il Real Madrid a giugno dopo la scadenza del contratto. Tuttavia, nonostante l'interesse blaugrana, pare che il trasferimento riisulti difficile ...È sempre Barcellona contro Real Madrid. Quando i due club non si incrociano sul prato verde, ecco che le due società spagnole si danno appuntamento nelle aule di tribunale. Ed in Spagna, il caso Negre ...