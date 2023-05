Bankitalia boccia la flat tax | Meloni nei guai | i vantaggi sono solo per alcuni

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Governo spinge per fare laTax ma arriva la frenata da parte della Banca d’Italia su questa proposta. LaTax è stato un cavallo di battaglia nelle passate elezioni da parte del centrodestra. Dalla, passando poi a Salvini e Berlusconi, tutti avevano promesso di introdurre un’unica aliquota fiscale per tutti i redditi eliminando definitivamente gli scaglioni Irpef in vigore.Tax del Governo– ilovetrading.itQuesta riforma fiscale avrebbe portato, a detta delle forze politiche che adesso compongono il Governo, ad una sostanziale riduzione della pressione fiscale a cui oggi i contribuentisottoposti. L’Italia infatti è tra i Paesi dell’unione Europea in cui il livello di fiscalità è tra i più alti in assoluto. Al di là della riduzione IRPEF, la ...