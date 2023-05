Bambino ricoverato necessita cambio di ospedale | genitori “no vax” negano il tampone Covid per lo spostamento

(Di sabato 27 maggio 2023) Storie di-19 e “no vax” all’interno di Milano, dove questa volta rischia di rimetterci la vita unper le derive politiche sul Coronavirus e il suo vaccino. Il piccolo, gravemente malato, ha oggi bisogno di un trasferimento dipresto una struttura attrezzata alla sua patologia:di struttura possibile solo attraverso un cavillo burocratico, ovvero quelche ia oltranza per ideologia. Iilal proprio figlio malato In una situazione già delicata per il piccolo, l’attivismo politico deirischia concretamente di fargli perdere la vita. Si può contrari alle norme-19 che sono ...

I genitori no - vax di undi 4 anni,per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per tentato omicidio. Lo riporta oggi il ...... richiesto dal pm Nicola Rossato, su undi quattro anni figlio di genitori no - vax. Una ...per una grave malattia, da un primo ospedale a una seconda struttura, che ospita altri ...I genitori no - vax di undi 4 anni,per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per tentato omicidio. Lo riporta oggi il ...

Milano, genitori no vax negano test Covid al figlio: indagati Sky Tg24

Storie di Covid-19 e “no vax” all’interno di Milano, dove questa volta rischia di rimetterci la vita un bambino per le derive politiche sul Coronavirus e il suo vaccino. Il piccolo, gravemente malato, ...I genitori novax di un bambino di 4 anni, ricoverato per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per tentato omici ...