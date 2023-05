Balotelli | ' Io | Dzeko | Haaland e City - Inter col cuore diviso'

(Di sabato 27 maggio 2023) "Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci". Marioha tanti pensieri per la testa in questi giorni: ...

"Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci". Marioha tanti pensieri per la testa in questi giorni: insegue la salvezza con il Sion, ma la finale di Champions per lui è una storia stupenda. Con l'Inter quella coppa l'ha alzata 13 anni fa, ...Contenuti top media Edine Roberto Mancini nel 2011 Getty Images Corpo articolo Dopo un'altra ... Marioè stato uno dei giovani più promettenti dell'Inter, con cui ha segnato ...... sempre Mancini alla guida del City; - Curiosità sulle 3 reti subite nella storia dai nerazzurri contro il City: una rete è di Adam Johnson, una è di Marioed un'altra di Edin. © ...

Balotelli: "Il mio Inter-City col cuore diviso: Haaland super, punto forte su Dzeko" La Gazzetta dello Sport

Super Mario racconta la sua finale di Champions da doppio ex: "Con Edin un feeling speciale, e in gare così meglio partire sfavoriti. Milan, a Leao ho consigliato di..." ...Quasi un anno dopo, il 31 luglio 2011, i Citizens restituiscono il 3-0 ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini, nella Dublin Super Cup, andando a segno con Balotelli, Dzeko e Adam Johnson. Probabili ...