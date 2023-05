Balotelli | «Inter Manchester City | Dzeko fa la differenza | Haaland è il più forte»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 maggio 2023) Mario, doppio ex della sfida di Champions tra, ha parlato alla Gazzetta dello Sport proprio in vista della finalissima É uno degli ex di entrambe le finaliste di Istanbul: Marioha giocato sia nell’che nel, vincendo non poco con entrambi e dando il suo contributo. Tempi lontani, dello scorso decennio: oggi l’attaccante vive in Svizzera e nel Sion ha giocato 21 partite, segnando 6 reti, in una squadra che però non sta facendo un buon campionato. Ecco la sintesi della suavista a La Gazzetta dellòo Sport. FINALE DI ISTANBUL – «Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci. Il mio cuore è diviso a metà, meglio ...