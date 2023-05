Balotelli e la finale di Champions | “City o Inter? Cuore diviso a metà Meglio…”

Mario, ora al Sion in Svizzera, parla delladi Champions tra le due sue ex squadre alla Gazzetta e dice L'ex SuperMario ha parlato anche dell'incontro con Rafael Leao :Mariosi è raccontato tra ladi Champions da doppio ex al rammarico Nazionale e il suo ritorno in Serie APensi a Manchester City - Inter e ovviamente la mente va subito al primo scontro ...Commenta per primo Marioè un doppio ex di Manchester City - Inter, ladi Champions League. L'attaccante italiano del Sion ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ho ricevuto tanti inviti ...

Balotelli: “Per la finale di Champions il mio cuore è diviso a metà. Futuro Ho almeno altri 3 anni ne ... Alfredo Pedullà

L’attaccante, oggi al Sion, pensa ancora al campionato italiano: «Resta un traguardo affascinante». Sulla finale di Champions tra Inter e Manchester City: «Il mio cuore è diviso a metà. In partita sec ..."Il mio cuore è diviso a metà, meglio non dire altro. La testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe, ma non si può".