Ballottaggi | alle ore 12 affluenza in calo al 12 | 5% Primo turno in Sicilia e Sardegna

Roma, 28 mag.in 41 comuni, oggi e domani, dopo il primo turno di elezioni amministrative che ha visto ... Oggi i seggi restano aperti dalle 723, domani dalle 715. I riflettori ......] Navigazione articoli Tovo San Giacomo, biker infortunato: in codice rosso al Santa Corona, i dati dell'affluenza ai seggi a Sestri Levante e Ventimiglia12... accettazione, modifica e invio della dichiarazione, focus sui quadri della […] Navigazione articoli, i dati dell'affluenza ai seggi a Sestri Levante e Ventimiglia12

Elezioni comunali, ballottaggio in 41 città. L’affluenza alle ore 12 è al 12%. DIRETTA Sky Tg24

Nelle Marche affluenza in lieve aumento alle 12 quando aveva votato per i ballottaggi (alle urne il capoluogo di regione Ancona e Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo) il 13,09% degli elettori co ...Elettori in calo ad Anagni, nelle prime ore di oggi, 28 maggio, per il ballottaggio che servirà a scegliere, entro le prime ore del pomeriggio di domani, il nuovo sindaco della ...