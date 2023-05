Auto fuori strada | muore 17enne e altre 3 persone restano ferite

Erano tutti a bordo della stessache sarebbe finitastrada. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. La vittima, che era di Bitetto, è morta sul colpo. I feriti, soccorsi dal ...Inter, ecco la macchina del presidente Zhang: costo da far andaredi testaCome abbiamo detto, il presidente del club nerazzurro ha una disponibilità economica discretamente importante; una ...... per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Castellarano ha perso il controllo dell'finendostrada. Il tre occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'...

Incidente a Moncalieri: auto esce di strada e finisce in un campo TorinoToday

Un 17enne è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 1, a Binetto, in provincia di Bari. Erano tutti a bordo della stessa auto ...BINETTO - Un giovane di 17 anni è morto ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SP1 Binetto-Bitetto, nel Barese. Il giovanissimo viaggiava in auto con altre tre persone che sono rima ...