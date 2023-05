Auckland City vince Champions Oceania per l' 11 a volta

(Di sabato 27 maggio 2023) L'è campione d'per l'11/a. Ha infatti vinto ladi quel continente battendo per 4 - 2 i figiani del Suva per 4 - 2 dopo i tempi supplementari nella finale giocata ...

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'Auckland City è campione d'Oceania per l'11/a volta. Ha infatti vinto la Champions di quel continente battendo per 4-2 i figiani del Suva per 4-2 dopo i tempi supplementari n ...