ATP Ginevra 2023 | Nicolas Jarry sconfigge Dimitrov e conquista il titolo

(Di sabato 27 maggio 2023) Trionfaall’ATP 250 di Lione. Dopo una bellissima serie di quattro successi, comprese quelle contro il norvegese Casper Ruud ai quarti e il tedesco Alexander Zverev in semifinale, il cileno (n.54 del ranking) vince la finale contro il bulgaro Grigor(testa di serie n.4) per 7-6(1) 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco e si prende dunque il. Per il classe 1995 si tratta del terzo trofeo in carriera, dopo quelliti a Bastad nel 2019 e a Santiago nelcomincia meglio, trova il break nel quarto game e sale sul 3-1.però non ci sta e, dopo una fase senza occasioni di rientro, sfrutta il primo piccolo passaggio a vuoto del suo avversario per agguantare il pareggio sul 4-4. Il set ...

