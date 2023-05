Atletico Madrid | Cerezo | “Simeone ha la fiducia di tutti | vogliamo tornare a vincere”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) In occasione del ventesimo anniversario da presidente dell’, Enriqueha rilasciato un’intervista a ‘Marca‘, toccando vari temi tra cui il futuro di Diego: “Sta facendo un lavoro fantastico e gode dellanostra e dii tifosi. Anche se non abbiamo cominciato al meglio la stagione, faticando prima del Mondiale, abbiamo una rosa straordinaria. Tuttavia nel calcio di oggi non possiamo spendere più di quanto si incassa e ciò vale anche per il nostro club. Il nostro obiettivo èa conquistare dei trofei“.ha infine parlato di Joao Felix: “E’ un giocatore magnifico, valuteremo la sua situazione a giugno ma a decidere sarà lui. E’ molto giovane e può giocare dappertutto“. SportFace.