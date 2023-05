Atletica | Sara Fantini quinta a Los Angeles | “Non ciò che speravo | ma esperienza importante e molto istruttiva”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Nella notte,ha disputato una gara dilivello a Los, nell’anteprima dell’USATF Grand Prix che stasera continuerà a mettere in scena il Continental Tour come tappa Gold. Per l’azzurra, già medaglia di bronzo ai recenti Europei di Monaco,posizione in un field di altissimo livello se si parla di lancio del martello femminile. Per la fidentina prestazione in linea con la performance di Modena una settimana fa: 71,40. La gara è stata vinta dalla canadese Camryn Rogers, già argento ai Mondiali, capace di piazzare lamiglior prestazione mondiale all time in 78,62. Dietro di lei tre americane: l’iridata attuale Brooke Andersen (76,06), l’oro mondiale di Doha 2019 DeAnna Price (75,89) e il bronzo di Hayward Field 2022 Janee Kassanavoid ...